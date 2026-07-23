Капитанът на националния отбор на Испания по футбол Родри ще се подложи на операция на гърба, съобщи изданието The Athletic.

Родри беше определен от ФИФА за най-добър футболист на Мондиал 2026, след като изведе иберийците до световната титла след победа на финала над Аржентина в неделя.

Срокът за възстановяването на полузащитника не е известен, но е малко вероятно той да бъде готов за старта на сезона в английската Висша лига на 23 август за домакинството на Сити на Борнемут.

30-годишният Родри е преследван от физически проблеми в предишните две кампании, след като скъса връзки на коляното през септември 2024 година.

Той има договор с Манчестър Сити до следващото лято, но на този етап няма индикации, че желае да го продължи. Интерес към него има от страна на Реал Мадрид.