Срокът за възстановяването на полузащитника не е известен, но е малко вероятно той да бъде готов за старта на сезона в английската Висша лига на 23 август
Капитанът на националния отбор на Испания по футбол Родри ще се подложи на операция на гърба, съобщи изданието The Athletic.
Родри беше определен от ФИФА за най-добър футболист на Мондиал 2026, след като изведе иберийците до световната титла след победа на финала над Аржентина в неделя.
Срокът за възстановяването на полузащитника не е известен, но е малко вероятно той да бъде готов за старта на сезона в английската Висша лига на 23 август за домакинството на Сити на Борнемут.
30-годишният Родри е преследван от физически проблеми в предишните две кампании, след като скъса връзки на коляното през септември 2024 година.
Той има договор с Манчестър Сити до следващото лято, но на този етап няма индикации, че желае да го продължи. Интерес към него има от страна на Реал Мадрид.