Родриго: Карло Анчелоти ми помогна, след като виждаше, че не съм добре

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Футболистът на Реал Мадрид разказа за трудностите през миналия сезон.

Родриго
Снимка: БТА
Една от големите звезди на Реал Мадрид през последните сезони - Родриго, направи емоционална изповед пред испанското издание AS в навечерието на международната пауза.

Бразилецът призна за огромни проблеми, които имал през миналия сезон и използва момента за пореден път да благодари на Карло Анчелоти и целия му щаб, че са му помогнали да мине през личните казуси, които имал.

"Миналият сезон имах много, много труден период на лично ниво... Прекарах дълго време без да говоря с никого. Никой не знаеше през какво преминавам... Беше много труден период. Не бях добре нито физически, нито психически. Това ми струваше много... Анчелоти ми помогна много - всеки ден виждаше, че не съм добре, че не съм годен за игра, че не мога да помогна на отбора. Нямаше време за възстановяване, играехме на всеки три дни и тогава не можеш да спреш да решиш проблема", сподели фланговият футболист.

"Анчелоти видя, че съм нормален човек и имам истински проблеми. Той разбра сложната ми ситуация. Карло ми каза: Просто стой спокойно тук, не си в състояние да играеш сега. Благодарих му и помолих да играя, но той знаеше, че трябва да възстанови човека преди играча. Беше много труден момент в живота ми... но сега преодолях всичко, добре съм. Винаги, когато мога, благодаря на Карлито, сина му Давид и треньорския щаб. Всички ми помогнаха и, разбира се, семейството ми. Сега чувствам само радост, щастлив съм, много мотивиран да направя страхотен сезон", сподели Родриго за AS.

Откакто Килиан Мбапе акостира в Реал Мадрид - за Родриго се смяташе, че ще остане още по-малко игрово време. В крайна сметка през изминалото лято имаше много спекулации и се очакваше той да бъде продаден.

