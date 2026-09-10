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Рокади в МВР: Размениха директорите на полицията в Русе и Разград

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Рачев
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рокади мвр размениха директорите полицията русе разград
Снимка: ОДМВР-Русе
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Областните дирекции на МВР в Русе и Разград имат нови началници.

Старши комисар Петър Ванев се завръща в родния Русе, след като бе начело на разградската полиция от февруари. Той е роден през 1981 г., като завършва висшето си образование в Академията на МВР в София. Започва професионалния си път в сектор "Криминална полиция" на Пето РУ – СДВР, а преди да оглави ведомството в Разград е началник на РУ – Две могили.

снимка: ОДМВР-Разград

Старши комисар Диян Минков пък се завръща начело на ОДМВР-Разград, след като от февруари заемаше същата позиция в Русе. Роден е през 1977 г. и завършва висшето си образование в Русенски университет "Ангел Кънчев". Започва работа в системата в сектор "Икономическа полиция" към ОДМВР-Разград, а от август 2023 г. до февруари т.г. работи в Звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи по стратегически въпроси, свързани с националната сигурност.

Двамата нови началници бяха официално представени днес в съответните областни дирекции от заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов и главния секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

#МВР-Разград #ОДМВР-Русе #рокади в МВР

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