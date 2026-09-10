Над 40 служители на НЗОК участват в акция за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства

Ръководството на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изказва благодарност към над 40 служители на институцията, участващи в съвместната акция на МВР и ДАНС по проверка на данни за неправомерно изразходване на средства от бюджета на НЗОК, съобщиха от институцията.

"НЗОК оценява високо професионализма, отговорността и ангажираността на служителите, които допринасят за защитата на публичния ресурс и интересите на здравноосигурените граждани", се казва в позиция на ведомството, изпратена до медиите.