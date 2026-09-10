Столичното летище започна изграждането на собствена фотоволтаична централа

СОФ Кънект започна изграждането на фотоволтаична електроцентрала с мощност 5 MW на територията на летище "Васил Левски" – София, съобщиха от пресцентъра на аеропорта. Съоръжението се изгражда върху собствен терен на летището и ще произвежда електроенергия за вътрешно потребление.

Централата ще разполага с 8300 соларни модула, разположени върху площ от около 50 000 кв. метра. Предвидена е система за мониторинг и управление в реално време. Проектът трябва да бъде завършен до края на годината, като на следващ етап е планирано изграждането и на батерийно стопанство. Изпълнител на проекта е "Хидроенергийна компания".

Фотоволтаичната централа е част от мерките за намаляване на въглеродните емисии и повишаване на енергийната ефективност на летището. Целта е до 2036 г. столичния аеропорт да постигне пълна декарбонизация. Летището е първото в България, получило акредитация Ниво 4 ("Трансформация") по международната програма Airport Carbon Accreditation.