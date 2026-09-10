Засилено полицейско присъствие около училищата в Добричко в първия учебен ден

Засилено полицейско присъствие около училищата ще има в Добричко в първия учебен ден. Мерките са част от подготовката за началото на учебната 2026/2027 година и са обсъдени на заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.

В повечето общини от областта вече са предприети действия за обезопасяване около учебните и детски заведения. Обновена е хоризонталната маркировка, подменени са пътни знаци, а на места е поставено допълнително осветление на знаците за пешеходни пътеки.

Проверено и подновено е уличното осветление, извършени са огледи на оградите около учебните заведения, обновена е маркировката на изкуствените неравности, а превозните средства за ученически транспорт са преминали технически прегледи.

Областната дирекция на МВР – Добрич вече провежда кампанията „Децата тръгват на училище. Да ги пазим на пътя“. Полицаи проверяват сигнализацията и осветлението в районите на училищата, както и организацията на пропускателните режими. Предстоят и срещи с Регионалното управление на образованието за участие на служители на МВР в обучения по пътна безопасност и в родителски срещи.

Контролът ще бъде засилен в първия учебен ден. Полицията ще следи най-вече за неправилно паркиране, нарушения при пресичане и отнемане на предимство. Кампанията ще продължи и след началото на учебната година.