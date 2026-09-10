Близо 40 сигнала за миризма на нефтопродукти и газ в Бургас, проверяват рафинерията

Близо 40 сигнала за миризма на нефтопродукти и газ в различни части на Бургас са подадени през последното денонощие на „зеления телефон“ на Регионалната екоинспекция.

Заради множеството сигнали екип на РИОСВ – Бургас извършва проверка на основната площадка на нефтената рафинерия в града.

Инспекторите проверяват технологичните процеси, натоварването на инсталациите и съоръженията, както и дали се спазват условията в комплексното разрешително на дружеството.

Проверява се и изпълнението на плана за действие при неблагоприятни метеорологични условия, които могат да доведат до отклонения в качеството на въздуха или до разпространение на неприятни миризми.

От екоинспекцията уточняват, че резултатите ще бъдат обявени след приключването на проверката и анализа на установеното.