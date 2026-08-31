Рома помете Лече с четири гола и мощно първо полувреме

Рома постигна убедителна победа с 4:0 като гост на Лече във втория кръг на Серия А. Тимът на Джан Пиеро Гасперини изигра изключително силни начални минути и на практика реши изхода от срещата още преди да е изминал половин час.

Гостите поведоха още в 4-ата минута, когато груба грешка на Гаспар подари топката на Дониел Мален. Нидерландецът остана очи в очи с Фалконе и не сбърка за 1:0.

Рома продължи да доминира, като притежаваше топката през почти цялото време и не позволяваше на домакините да изнесат спокойно играта. В 12-ата минута Матиас Суле също стигна до удар от наказателното поле, но защитата на Лече успя да се намеси.

В 23-ата минута Мален удвои аванса на "вълците“. Уесли центрира отляво, нападателят се пласира отлично и с елегантно докосване прехвърли Фалконе за 2:0.

Само две минути по-късно Рома нанесе и трети удар. Мален задържа топката пред наказателното поле и намери Матиас Суле. Първият му удар беше спасен от Фалконе, но аржентинецът реагира най-бързо при добавката и покачи на 3:0.

Мален можеше да оформи хеттрика си още в 32-ата минута, когато засече центриране от близка дистанция, но този път Фалконе направи отлично спасяване.

Лече стигна до първата си сериозна възможност едва в 38-ата минута. Жюбелс атакува свободното пространство и се озова сам срещу Миле Свилар, но вратарят на Рома скъси ъгъла и запази вратата си суха.

До почивката гостите останаха по-опасният отбор. Пауло Дибала опита удар от дистанция, а малко преди края на първата част Мален отново нахлу в наказателното поле, но не успя да завърши точно.

След паузата сценарият не се промени съществено. Рома контролираше темпото и продължаваше да търси още попадения, докато Лече се опитваше да намери пролуки в добре организираната отбрана на гостите.

В 56-ата минута Н'Дри сам си създаде позиция и стреля с левия крак от труден ъгъл, но топката премина встрани.

Шест минути по-късно домакините бяха най-близо до попадение. След центриране отляво се получи разбъркване в наказателното поле на Рома, а топката срещна гредата. Никой от футболистите на Лече обаче не успя да направи успешна добавка.

В 65-ата минута Рома окончателно сложи точка на спора. След поредната добра комбинация в атака топката стигна до Джанлука Манчини, който подаде към появилия се като резерва Родриго Мора. Той остана сам срещу Фалконе и хладнокръвно реализира за 4:0.

Това беше и първото попадение на Мора за сезона в Серия А.

В заключителните минути Рома намали темпото и премина към пълен контрол върху двубоя. Отборът на Гасперини задържаше продължително топката и не позволи на домакините да стигнат до почетно попадение.

Така Рома си тръгна от "Виа дел Маре“ с категорична победа с 4:0, след като реши мача с три попадения още през първата половина на първото полувреме.