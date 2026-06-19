БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Израел и Хизбула се разбраха за незабавно прекратяване на...
Чете се за: 01:42 мин.
Вижте верните отговори на теста по математика от външното...
Чете се за: 00:30 мин.
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за...
Чете се за: 01:07 мин.
МВР: Има насоки за местонахождението на Петьо Петров -...
Чете се за: 03:05 мин.
МВР за акциите в страната: Нулева толерантност към...
Чете се за: 01:37 мин.
"Мяра": Мнозинство от над две трети се гордее с...
Чете се за: 01:30 мин.
Преговорите САЩ – Иран в швейцарския курорт...
Чете се за: 03:25 мин.
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Роселин Бачевски ще боксира за златен медал на Европейската купа в Чехия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Ергюнал Себахтин също ще спори за титла

янко илиев роселин бачевски борят медалите световното първенство бокс юноши девойки
Снимка: БФ бокс

Роселин Бачевски ще боксира за златен медал на Европейската купа в Чехия. Националът в категория до 90 килограма се класира за финалите на международния турнир „Усти над Лабем“. Той се наложи след лекарска забрана над представителя на Унгария Милан Киш.

Бачевски продължава битката за титлата в своята категория, като ще се изправи за златото срещу индиеца Капил Похария. Мачът е в събота привечер.

За титла ще боксира и Ергюнал Себахтин. В категория до 50 килограма капитанът на националния отбор ще срещне представителя на Филипините Джей Барикуато.

С бронзови отличия се окичиха други двама български национали. Семион Болдирев (85 кг) отстъпи на австриеца Михаел Деруиш, а Сами Халил (75 кг) бе надигран от унгареца Филип Акилов.

Свързани статии:

България с петима участници на турнир по бокс в Чехия
България с петима участници на турнир по бокс в Чехия
Първи на ринга от националите ни ще се качи Сами Халил.
Чете се за: 00:35 мин.
#Роселин Бачевски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
2
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Утре пускат движението по ремонтираното платно за София на АМ „Тракия" в област Пазарджик
3
Утре пускат движението по ремонтираното платно за София на АМ...
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев
4
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на...
Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди за събаряне
5
Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди...
Румен Миланов: ДАНС трябва да предостави повече информация по казуса КУБ
6
Румен Миланов: ДАНС трябва да предостави повече информация по...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
2
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
3
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
4
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
5
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
6
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...

Още от: Други спортове

Българският национален отбор по фехтовка за жени е в топ 8 на eврошампионата
Българският национален отбор по фехтовка за жени е в топ 8 на eврошампионата
България ще бъде представена от 36 атлети на Балканското първенство във Волос България ще бъде представена от 36 атлети на Балканското първенство във Волос
Чете се за: 02:52 мин.
122 състезатели ще участват в турнира в памет на Дани Вълчев в София 122 състезатели ще участват в турнира в памет на Дани Вълчев в София
Чете се за: 01:52 мин.
Роселин Бачевски си осигури медал от Европейската купа по бокс в Чехия Роселин Бачевски си осигури медал от Европейската купа по бокс в Чехия
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът на БФВТ Стефан Ботев обвини генералния секретар Марин Милашки в неправомерно изразходване на средства Президентът на БФВТ Стефан Ботев обвини генералния секретар Марин Милашки в неправомерно изразходване на средства
Чете се за: 06:02 мин.
Радослав Росенов и Рами Киуан донесоха два медала за България от Световната купа в Китай Радослав Росенов и Рами Киуан донесоха два медала за България от Световната купа в Китай
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и заради Вагит Алекперов
Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и...
Чете се за: 03:15 мин.
Европа
Читател сигнализира: Задача от НВО-то за 7 клас дава точки за грешен отговор Читател сигнализира: Задача от НВО-то за 7 клас дава точки за грешен отговор
Чете се за: 01:17 мин.
Общество
МОН с позиция за оценяването на спорната задача на НВО по математика МОН с позиция за оценяването на спорната задача на НВО по математика
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Десетки сигнали за мазут от няколко плажа по Южното Черноморие (СНИМКИ) Десетки сигнали за мазут от няколко плажа по Южното Черноморие (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
След акцията в Пловдивския университет: Двама са привлечени като...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
ГДБОП арестува производител на 3D принтирани оръжия в Бургас
Чете се за: 01:40 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ