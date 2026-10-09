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Росица Денчева победи Ива Иванова и се класира за полуфиналите на тенис турнира от категория W50 в Бургас

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Спорт
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Поставената под номер 4 Денчева се наложи с 6:4, 6:0 за 68 минути

Росица Денчева победи Ива Иванова и се класира за полуфиналите на тенис турнира от категория W50 в Бургас
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Росица Денчева се класира за полуфиналите на сингъл на международния турнир за жени от категория W50 в Бургас.

Поставената под номер 4 Денчева победи другата българка Ива Иванова с 6:4, 6:0 за 68 минути.

19-годишната Денчева поведе с 3:1, но допусна изравняване при 3:3. След 4:4 тя спечели два поредни гейма и затвори първия сет с 6:4. Във втората част Росица не даде нито един гейм на Иванова и си осигури място сред най-добрите четири.

На полуфиналите Денчева, която през тази седмица заема 205-о място в световната ранглиста, ще играе срещу поставената под номер 8 Ане Минтеги дел Олмо (Испания).

Надпреварата с награден фонд 40 000 долара се провежда на кортовете на ТК „Авеню".

Това е четвъртият турнир от категория W50 в календара на World Tennis Tour, който се провежда в България през тази година. До момента страната беше домакин на надпревари в Хасково, Пазарджик и Пловдив, а до края на годината предстои още един от този ранг. Победителката във всеки турнир получава 50 точки за световната ранглиста. Следващият ще се проведе в Стара Загора от 11 до 18 октомври.

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