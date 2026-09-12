Росица Денчева сътвори нов обрат и се класира за първия си финал на ниво WTA 125

Росица Денчева продължава впечатляващото си представяне на турнира на клей от категория WTA 125 в Анталия. 19-годишната българка се класира за първия си финал на подобно ниво, след като постигна драматичен обрат срещу испанката Ирене Мурийо - 4:6, 6:4, 6:4 за два часа и 23 минути.

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп“ стигна до мача за трофея още при дебютното си участие в турнир от категория WTA 125.

Денчева започна добре полуфинала и поведе с 2:0 в първия сет, но впоследствие на два пъти загуби подаването си. Мурийо се възползва и затвори частта с 6:4.

Трудностите за българката продължиха и в началото на втория сет, когато тя отново допусна ранен пробив. Денчева успя да отговори и да изравни, но последва нов колеблив сервис гейм. При 2:3 обаче втората ракета на България промени развоя на частта, спечели четири от следващите пет гейма и с 6:4 изпрати срещата в решителен сет.

Там ситуацията изглеждаше още по-сложна. Мурийо натрупа аванс от 4:1, но след това поиска медицинско прекъсване. Денчева се възползва от момента и направи впечатляваща серия от пет последователни гейма, с която оформи крайното 6:4 и завърши обрата.

Достигането до финала ще донесе на българската тенисистка 81 точки за световната ранглиста, които ще ѝ позволят през следващата седмица за първи път да намери място сред първите 250.

В битката за най-голямата титла в кариерата си до момента Денчева ще се изправи в неделя срещу победителката от другия полуфинал между испанката Алисия Линана и рускинята Алевтина Ибрагимова.







