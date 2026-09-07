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Росица Денчева се класира убедително за основната схема в Анталия

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Спорт
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Надпреварата е с награден фонд 115 000 долара.

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Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за основната схема на сингъл на турнира на клей от сериите WTA 125 в Анталия (Турция) с награден фонд 115 000 долара.

19-годишната българка, втора поставена в схемата на квалификациите, спечели убедително втората си среща с 6:1, 6:4 срещу №359 в световната ранглиста Мириана Тона (Италия) за 80 минути игра.

Втората ракета на България при жените поведе с 2:0, а след 2:1 спечели четири поредни гейма, за да вземе първия сет с 6:1. Националката поведе с 4:1 във втората част, допусна изравняване при 4:4, но спечели следващите два гейма и триумфира с победата. Вчера Денчева победи убедително и Аделина Лачинова (Латвия) с 6:4, 6:0.

С този успех Денчева заработи 6 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е №280.

Първата ракета на България Елизара Янева ще започне директно от основната схема. Поставената под №5 Янева ще играе по-късно днес срещу Вероника Фалковска (Полша).

Росица Денчева ще вземе участие и в надпреварата на двойки. Българката и Мариана Дражич (Хърватия) ще играят в първия кръг срещу италианките Федерика Урджези и Аурора Зантедески.

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#Росица Денчева

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