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Росица Денчева започна с победа в квалификациите на тенис турнира на клей от сериите WТА 125 в Анталия

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Спорт
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Следващата съперничка на българката в квалификациите ще бъде шестата поставена Мириана Тона (Италия), която острани Денислава Глушкова.

Росица Денчева
Снимка: БФ Тенис
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Росица Денчева стартира с успех в квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите WТА 125 в Анталия (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

19-годишната плевенчанка, втора поставена в схемата на пресявките, се наложи срещу Аделина Лачинова (Латвия) с 6:4, 6:0 за час и 21 минути.

В първия сет Денчева поведе с 5:0, но допусна латвийката да върне и двата пробива, като в това време изпусна четири сетбола и се стигна до резултат 5:4. Тогава българката осъществи по труден начин нов пробив след още три нереализирани сетбола, но в крайна сметка си спечели аванс в общия резултат.

Втората част премина изцяло под диктовката на втората ракета на България, която не даде нито един гейм на Лачинова.

С този успех българката заработи 4 точки за ранглистата на WТА, както и 800 долара от наградния фонд на надпреварата.

Следващата съперничка на Росица Денчева в квалификациите ще бъде шестата поставена Мириана Тона (Италия), която победи друга националка на България - Денислава Глушкова, с 6:3, 6:1 за час и 43 минути.

Директно от основната схема ще стартира първата ракета на страната - Елизара Янева, като пета поставена в основната схема, срещу Вероника Фалковска (Полша).

#Росица Денчева

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