Росица Денчева се класира за полуфиналите на турнир в Сърбия

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната Денчева, която е поставена под №5, отстрани водачката в схемата Селена Яничевич (Франция) след обрат с 5:7, 6:1, 6:1 за два часа и 18 минути.

Българката загуби оспорвания първи сет, в който навакса пробив пасив и бе близо до това да си осигури тайбрек, но французойката осъществи ключов пробив, за да спечели със 7:5. Във втората част Денчева спечели шест поредни гейма и изравни общия резултат, а в решаващия сет на два пъти направи серии от по три гейма и затвори срещата.

Така в спор за място на финала тя ще се изправи срещу спечелилата двубоя между представителките на домакините Елена Милованович и квалификантката Аня Станкович.

По-късно днес Росица Денчева ще играе полуфинал в надпреварата при дуетите, където заедно с рускинята Мария Головина като четвърти поставени ще излязат срещу Сара Чакаревич (Франция) и Ксения Зайцева (Русия).

Другата родна представителка в турнира - Лиа Каратанчева, в тандем с Прартана Томбаре (Индия), втори поставени в основната схема на двойки, ще играят срещу американките Мери Люис и Бранди Уокър.