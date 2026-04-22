Росиниър губи съблекалнята на Челси, бъдещето му е под въпрос

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър е загубил доверието на част от футболистите в съблекалнята, което поставя под сериозно съмнение бъдещето му начело на тима, съобщава Би Би Си.

Според информацията играчите на лондонския клуб са останали разочаровани от решенията на 41-годишния специалист, който пое отбора през януари. Напрежението вътре в състава нараства, а резултатите не успяват да стабилизират ситуацията.

След изиграването на 34 мача във Висшата лига Челси заема седмо място с актив от 48 точки, което е под очакванията за клуба.

Лидер в класирането е Арсенал със 70 точки, като "артилеристите“ са изиграли мач по-малко.