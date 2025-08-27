Руи Мота: Ще търсим победата от първата минута

Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота изрази оптимизъм преди предстоящия реванш срещу Шкендия (Република Северна Македония) от плейофите за класиране в Лига Европа. Разградчани загубиха с 1:2 първата среща в Скопие миналата седмица, но според Мота са напълно готови за обрат пред родна публика.

„Очакваме да направим много повече, отколкото в първия мач. Анализирали сме всичко с играчите и с моя екип, знаем какво трябва да променим и се надяваме да го приложим в утрешния двубой“, каза португалецът на официалната си пресконференция.

„От първата минута нашата идея ще бъде да спечелим. Това е в главата на момчетата и се надявам този резултат, който се получи в първата среща, да бъде просто една случайност. Имахме възможност само за един отложен мач - това беше нашата жокер карта и смятам, че този двубой предполагаше да я използваме, защото е изключително важен. Искаме да се възползваме от това предимство и отложихме последния си мач от първенството, защото да играеш на три-четири дни е много трудно за физическото възстановяване и за нас беше много важно да работим тази седмица и да бъдем максимално свежи“, коментира Руи Мота.