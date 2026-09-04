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Руски дрон удари централата на украинската служба за сигурност

Милен Атанасов от Милен Атанасов
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атака дронове затвори граничен пункт украйна молдова
Снимка: илюстративна
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Руски дрон удари централата на Службата за сигурност на Украйна в историческия център на Киев, обяви украинският президент Володимир Зеленски.

Той поясни, че атаката е била насочена директно към офиса на ръководителя на Службата за сигурност. При въздушното нападение са ранени седем души.

„Москва нанесе този удар по време на поредния опит за постигане на мир - с което разкри в действителност отхвърлянето на дипломацията“, коментира в Екс украинският външен министър Андрий Сибига.

Киев е под непрекъснат обстрел с дронове и ракети от десет дни.

#централата на Службата за сигурност на Украйна #руски дрон # Володимир Зеленски #киев

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