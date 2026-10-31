Руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна оставиха около 280 хиляди домакинства без ток

Руски дронове атакуваха през изминалата нощ енергийни обекти в Украйна, като оставиха без електричество около 280 хиляди домакинства в Киевска и Днепропетровска област, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Тези руски удари създадоха сериозни затруднения с електроснабдяването в различни райони на страната", написа Зеленски в Телеграм.

"Светът вижда, че Русия всеки ден умишлено атакува гражданска инфраструктура. Всички, които не искат тази руска ескалация да се разпространи и в други части на Европа, трябва да помогнат на Украйна", призова украинският президент