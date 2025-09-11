С колело по вулкана Етна: Незрящият Виктор Асенов ще направи опит за нов Еверестинг

Незрящият планински ултрамаратонец Виктор Асенов ще участва на първото Еверестинг световно първенство. Софиянецът се насочва към следващото си много голямо предизвикателство, което ще се проведе в Сицилия на 20 септември.

През март той стана първият незрящ в света, постигнал Еверестинг (приключение, в което се изминава разстояние с обща положителна денивелация, равна на височината на Еверест - 8848 метра). Тогава Асенов се качи пеша на сняг 19 пъти поред от хижа Алеко до Черни връх за 46 часа, без да спи.

Първото Еверестинг световно първенство е за колоездачи, като българинът ще кара тандемен велосипед заедно с Диляна Христова. Надпреварата ще е по склоновете на вулкана Етна. Участниците ще трябва да се качат седем пъти по 20-километрово трасе, започващо от градчето Лингуалоса. При всяко качване те ще натрупват положителна денивелация от 1274 метра.

"Много се вълнувам. След първия Еверестинг останах много доволен от постигнатото и сега искам да се предизвикам отново. Благодаря на организаторите за поканата. Подготовката е изискваща, защото освен тренировките трябваше да намерим начин да изпратим и колелото. Винаги обичам да изпитвам себе си и сега е така", каза 30-годишният Асенов.

"С Диляна имаме опит в тандемното колоездене. Подготвяме си плана за състезанието, защото всичко трябва да е добре помислено - контролното време е 16 часа. Надявам се пет месеца след първия Еверестинг да направя и втори, като отново ще разчитам на Диляна, която беше сред пейсърите ми през март", добави той.

За да посрещнат 1 юли на морето, двамата караха велосипеда 400 км от София до Бургас за около 30 часа.