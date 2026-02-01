С ритуално зарязване на лозята в Черноморец отбелязаха Трифон Зарезан (СНИМКИ)

С ритуално зарязване на лозята, празнична служба и много настроение жители и гости на Черноморец отбелязаха Трифон Зарезан – празника на лозарите и виното.

В обичая се включиха кметът на община Созопол Тихомир Янакиев, както и кметът на Черноморец Росен Деспов, които зарязаха лозята и нарекоха за богата реколта и плодородна година за стопаните, които ги отглеждат.

Свети Трифон е покровител на лозарите, винарите и кръчмарите, като празникът се отбелязва и по стар стил на 14 февруари.

снимки: Община Созопол