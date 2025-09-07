Шампионката от US Open Арина Сабаленка може и да е наричана "Тигърът", но нейният триумф в Ню Йорк беше по-малко резултат от сурова агресия и повече от самообладание. Водачката в световната ранглиста се овладя в ключови моменти в двубоя с американката Аманда Анисимова, за да спечели четвъртата си титла от Големия шлем.

След пораженията във финалите в Мелбърн и Париж, както и загубата на полуфинала на Уимбълдън срещу Анисимова, беларускинята превърна цялото разочарование в гориво, спечелвайки правото да се появи на пресконференцията си в парти режим, с очила на главата и бутилка шампанско в ръка, пише агенция "Ройтерс".

"След Australian Open си мислех, че правилният начин би бил просто да забравя и да продължа напред, но след това същото се случи и на Ролан Гарос. Така че си помислих, че може би е време да се отпусна, да се обърна към тези финали и може би да науча нещо", заяви Сабаленка.

"Преди този финал реших, че ще контролирам емоциите си. Няма да им позволя да ме контролират и няма значение какво ще се случи в мача. Нагласата ми беше просто да изляза, да се боря за всяка точка. Няма значение каква е ситуацията. Просто да се концентрирам върху себе си и върху нещата, които трябва да направя, за да спечеля мача", добави тенисистка от Беларус. "Имаше моменти, в които бях много близо до загуба на контрол, но си казах: "Не, това няма да се случи. Абсолютно нормално е". Бях много близо до загуба, защото не можеш да правиш такива грешки на важни точки. Понякога може това да е от решаващо значение", продължи тя.

Сабаленка допълни, че нейната знакова 100-тна победа в мачовете от Големия шлем носи допълнителна тежест заради пътя, който е изминала, за да стигне до нея.

"Знаете ли, този път сякаш трябваше да преодолея много неща, за да го получа. Знаех, че упоритата работа, която вложихме, заслужаваше да имам титла от Големия шлем този сезон. За мен означава много да защитя тази титла и да донеса такъв страхотен тенис на корта. Да се ​​боря и да мога да се справя с емоциите си по начина, по който го направих на този финал, наистина означава много. В момента съм супер горда със себе си", завърши шампионката от Откритото първенство на САЩ.