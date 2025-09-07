Анисимова: По време на финалите съм много нервна

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
от БНТ
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
24-годишната американка призна за проблемите си след втория пореден загубен финал за Големия шлем.

арина сабаленка аманда анисимова open финал
Снимка: БГНЕС
Аманда Анисимова се озова изключително близо до това да запише името си в историята на тениса във втори пореден финал на турнирите от Големия шлем, но 24-годишната американка отстъпи пред водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка в спора за титлата на US Open.

След като не успя на Уимбълдън по-рано тази година, Анисимова отново се затрудни да покаже най-доброто от себе си.

"Чувствам, че по време на финалите съм много нервна и това е нещо, върху което се опитвам да работя", призна Анисимова на пресконференцията след мача.

Агресивната игра от основната линия, която ѝ донесе успех срещу бившите шампионки шампионки Ига Швьонтек и Наоми Осака, отново беше на показ, като отбеляза 22 печеливши удара срещу 13 за Сабаленка. Но рисковата стратегия я доведе до скъпоструващи грешки, тъй като американката допусна 29 непредизвикани грешки срещу 15 на опонентката.

Анисимова каза, че ритъмът ѝ на игра е бил нарушен от неочакван фактор - осветлението под затворения покрив на стадион "Артър Аш" по време на дневната сесия.

"Не съм играла на корта през деня със затворен покрив и той буквално беше бял. Не можех да видя топката, когато сервирах", обясни тенисистката, цитирана от агенция "Ройтерс".

Участието на Анисимова на финала ѝ гарантира, че тя ще пробие в топ 5 на световната ранглиста за първи път.

