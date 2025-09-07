Иван Иванов: Не съм роднина на Григор, но се радвам, че ми е пример

Настоящият шампион на юношеските издания на US Open и Уимбълдън – Иван Иванов, даде пространно интервю след победата си над Александър Василев преди броени часове. Двамата премериха сили насред Ню Йорк в изцяло българския финал и варненецът обяви, че е много горд от успеха си.

В допълнение Иванов уточни, че няма роднинска връзка с Григор Димитров, но се радва, че има такъв българин за пример и то на професионално ниво.

"Мисля, че играх страхотно и нашите мeчти се сбъднаха. Срещнахме се с Александър на финала. Изцяло български финал и изцяло българска публика. Щастлив съм, че това се случи и съм много щастлив, че днес победих", сподели той.

"Имаше моменти, в които имах нещо като дежа вю, спомнях си моменти от мачовете ни до 12 години. Помислих си, че може би ще бъде по-тежко. След това успях да остана спокоен, дисциплиниран и концентриран, което ми даде позитивната нагласа, с която играех. Знаех, че ще има много наши сънародници, които ще дойдат, но те бяха много шумни. Много съм щастлив, че имаше много хора, които гледаха", заяви Иванов.

"Аз съм Иван Иванов. Това е българското произношение. Много хора ме наричат Айвън Айвънов, с което нямам проблеми. Вие си решавате", категоричен бе 16-годишният българин.