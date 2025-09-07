БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
Иван Иванов: Не съм роднина на Григор, но се радвам, че ми е пример

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Настоящият шампион на юношеските издания на US Open и Уимбълдън уточни и как трябва да се произнася името му.

Александър Василев, Иван Иванов
Снимка: startphoto.bg
Настоящият шампион на юношеските издания на US Open и Уимбълдън – Иван Иванов, даде пространно интервю след победата си над Александър Василев преди броени часове. Двамата премериха сили насред Ню Йорк в изцяло българския финал и варненецът обяви, че е много горд от успеха си.

В допълнение Иванов уточни, че няма роднинска връзка с Григор Димитров, но се радва, че има такъв българин за пример и то на професионално ниво.

"Мисля, че играх страхотно и нашите мeчти се сбъднаха. Срещнахме се с Александър на финала. Изцяло български финал и изцяло българска публика. Щастлив съм, че това се случи и съм много щастлив, че днес победих", сподели той.

"Имаше моменти, в които имах нещо като дежа вю, спомнях си моменти от мачовете ни до 12 години. Помислих си, че може би ще бъде по-тежко. След това успях да остана спокоен, дисциплиниран и концентриран, което ми даде позитивната нагласа, с която играех. Знаех, че ще има много наши сънародници, които ще дойдат, но те бяха много шумни. Много съм щастлив, че имаше много хора, които гледаха", заяви Иванов.

"Аз съм Иван Иванов. Това е българското произношение. Много хора ме наричат Айвън Айвънов, с което нямам проблеми. Вие си решавате", категоричен бе 16-годишният българин.

"Празнуваме Деня на Съединението. Да, особено когато бях по-малък, защото от 3-4 години съм в Испания, така че понякога нямаме време или забравям, но когато съм в България, особено в българското училище, винаги трябваше да учим на коя дата е. Сега играхме точно на този ден и съм много щастлив, че този успех се случи точно сега. Много съм щастлив", добави Иван Иванов.

"Мисля, че имате грешка – не сме роднини. Не, не, не, не, не. Не съм този човек. Александър е. Да имаме пример като Григор в България и човек за подражание, е нещо невероятно. Много държави с нашето население нямат такъв играч. Ние имаме късмета да го имаме", обясни шампионът.

