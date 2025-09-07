Тръмп ще присъства на финала на US Open, коментаторите трябва да се въздържат от негативни реакции

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
от БНТ
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Посещението на президента на САЩ заплашва да отвлече вниманието от двамата главни герои на корта.

Доналд Тръмп
Снимка: БТА
Телевизионните коментатори на US Open са били помолени да не показват негативни реакции към президента на Съединените щати Доналд Тръмп по време на финала при мъжете по-късно днес.

Очаква се Тръмп да присъства в Ню Йорк на сблъсъка за трофея между Яник Синер и Карлос Алкарас, като мерките за сигурност във "Флъшинг Медоус" са засилени в подготовка за посещението.

Доналд Тръмп беше редовен посетител на Откритото първенство на САЩ, но не е присъствал на турнира от 2015 г, година преди да бъде избран за президент за първи път, когато беше освиркан от зрители.

Имейл до телевизионните коментатори, видян от информационната агенция PA, разкрива, че 79-годишният Тръмп ще бъде показан на екрана по време на изпълнението на националния химн преди двубоя.

В съобщението се добавя: "Молим всички телевизионни коментатори да се въздържат от показване на каквито и да е смущения или реакции в отговор на присъствието на президента в каквото и да е качество."

Посещението на Тръмп заплашва да отвлече вниманието от Алкарас и Синер, които се срещат в трети пореден финал от Големия шлем.

Въпреки това Карлос Алкарас смята, че е добре за тениса президентът на САЩ да присъства.

"Привилегия е турнирите да имат президент от всяка страна, само за да подкрепят турнира, да подкрепят тениса. Що се отнася до мен, играейки пред него, ще се опитам да не се концентрирам върху това. Мисля, че е чудесно за тениса, когато президентът дойде на финала", сподели 22-годишният испанец.

#US Open 2025 #Доналд Тръмп #Карлос Алкарас #Яник Синер

