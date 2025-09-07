Тръмп ще присъства на финала на US Open, коментаторите трябва да се въздържат от негативни реакции

Телевизионните коментатори на US Open са били помолени да не показват негативни реакции към президента на Съединените щати Доналд Тръмп по време на финала при мъжете по-късно днес.

Очаква се Тръмп да присъства в Ню Йорк на сблъсъка за трофея между Яник Синер и Карлос Алкарас, като мерките за сигурност във "Флъшинг Медоус" са засилени в подготовка за посещението.

Доналд Тръмп беше редовен посетител на Откритото първенство на САЩ, но не е присъствал на турнира от 2015 г, година преди да бъде избран за президент за първи път, когато беше освиркан от зрители.

Имейл до телевизионните коментатори, видян от информационната агенция PA, разкрива, че 79-годишният Тръмп ще бъде показан на екрана по време на изпълнението на националния химн преди двубоя.

В съобщението се добавя: "Молим всички телевизионни коментатори да се въздържат от показване на каквито и да е смущения или реакции в отговор на присъствието на президента в каквото и да е качество."

Посещението на Тръмп заплашва да отвлече вниманието от Алкарас и Синер, които се срещат в трети пореден финал от Големия шлем.

Въпреки това Карлос Алкарас смята, че е добре за тениса президентът на САЩ да присъства.