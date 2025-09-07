БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Голямата награда в Голямата ябълка

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:15 мин.
Спорт
Запази
голямата награда голямата ябълка
Слушай новината

Арина Сабаленка го стори. Отново. Беларускинята защити титлата си от Откритото първенство на Съединените Щати и стигна до четвърти трофей от Големия Шлем в славната си кариера. Е, този път Аманда Анисимова имаше доста повече съпротивителни сили, отколкото срещу Ига Швьонтек на финала на Уимбълдън в разгара на лятото, но американката отново отстъпи.

Казват, че една снимка може да опише даден момент по-добре от 1000 думи и това е напълно вярно, ако погледнете реакцията на Сабаленка в секундата, в която разбра, че отново е над всички на Флашинг Медоус.

Паднала на колене, скрила лицето в шепите си, трепереща от адреналин, радост и прилив на енергия. На 27 години беларускинята със сигурност е хегемонът в женския тенис и през тази година. Дамата, с която всички трябва да се съобразяват на корта. Жената, която вече по два пъти е триумфирала на Откритите първенства на Австралия и Съединените Щати.

И наистина звучи странно, че трябваше да чака до последната възможност за 2025, за да дообогати колекцията си от Голямата четворка. Зрителите трудно възприемат емоциите на спортиста и дори и да опитват да съприживеят даден успех на живо или от хиляди километри по телевизията, пак не могат да усетят какво става под кожата на атлета.

„Приемам тази титла по съвсем различен начин. Усещах, че трябва да преодолея толкова много неща, за да стигне до победата. Убедена съм в това, което ви споделям, защото знам през какво трябваше да преминем с екипа ми напоследък“, каза Сабаленка.

В последно време темата за психическата издръжливост на беларускинята в заключителните фази на турнирите от Шлема се прокрадваше все по-често и по-често. Критиките относно бързо изпускане на нервите бяха заглушени в Ню Йорк след много убедителното представяне на финала за 6:3 и 7:6. Тайбрекът! Най-сложната територия за контрол над емоциите и нервите. Особено на финал на най-големия тенис-корт в света. Сериозен контраст в представянето на Сабаленка в сравнение с показаното от нея на финалит в Мелбърн и Париж по-рано през годината съответно срещу Мадисън Кийс и Коко Гоф. В Щатите опонентката срещу нея отново беше американка, но този път тя беше победена. Същата Аманда Анисимова, която я шокира на полуфиналите на Уимбълдън.

„Да успея да се контролирам по този начин на финала, беше изключително важно за мен. Точно сега съм супергорда от себе си!“, допълни шампионката.

Присвити устни, сбръчкани вежди, притворени очи. Все знаци, които съпътстват секундите преди Арина да се обърне към щаба си и да отправи възможно най-строгия поглед в знак на ярост след някоя непредизвикана грешка. Необуздани викове съпътстват уинъри и спечелени точки в ключови разигравания. Хората зад нея – дългогодишният й треньор Антон Дубров, партньорът й в разиграванията Андрей Василевски и фитнес-специалистът Джейсън Стейси познават добре нрава й и са свикнали с поведението й на корта. Точно затова тенисистката се извини именно на тях за отношението си след загубите в последните два големи финала. Към тях специално за турнира в Ню Йорк се присъедини и десеткратният шампион от Шлема на двойки Макс Мирний, който наблегна на това, че играта на Сабаленка не е „счупена“, за да бъде „ремонтирана“, тя трябва просто леко да бъде коригирана. Да печели повече топки на мрежата, да разнообрази малко сервиса си.

След Уимбълдън Арина се отдаде на почивка на Миконос, където е прочела книга, препоръчена от приятели, която успява да й помогне да канализира правилно енергията и връзката между ума и сърцето. Да успява да остане концентрирана през цялото време на един мач. И напредъкът й в това отношение най-ясно може да бъде илюстриран от точката при 5:4, 30:30, когато сервираше за мача и сбърка един смаш, пращайки топката в мрежата. Вместо характерните изблици и строшена ракета Сабаленка спокойно се върна и се усмихна едва доловимо. „Казах си. Не. Няма да го допусна. Всичко е ок.“

Свързани статии:

Арина Сабаленка дублира титлата си на US Open (ВИДЕО)
Арина Сабаленка дублира титлата си на US Open (ВИДЕО)
Представителната на Беларус отново заслужи трофея на последния за...
Чете се за: 03:57 мин.
#US Open 2025 #Арина Сабаленка

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
1
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
НА ЖИВО: Грузия – България - 2:0, Ника Гагнидзе удвои
2
НА ЖИВО: Грузия – България - 2:0, Ника Гагнидзе удвои
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
3
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото...
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България
4
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на...
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
5
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Президентът Радев в Пловдив: Съединението е нашето вдъхновение, единни сме успявали и само единни ще пребъдем
6
Президентът Радев в Пловдив: Съединението е нашето вдъхновение,...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Голям шлем

Валентин Димов: Българският финал на US Open е стимул за подрастващите в спорта
Валентин Димов: Българският финал на US Open е стимул за подрастващите в спорта
Иван Иванов: Не съм роднина на Григор, но се радвам, че ми е пример Иван Иванов: Не съм роднина на Григор, но се радвам, че ми е пример
Чете се за: 02:42 мин.
Тръмп ще присъства на финала на US Open, коментаторите трябва да се въздържат от негативни реакции Тръмп ще присъства на финала на US Open, коментаторите трябва да се въздържат от негативни реакции
Чете се за: 01:52 мин.
Анисимова: По време на финалите съм много нервна Анисимова: По време на финалите съм много нервна
Чете се за: 01:47 мин.
Сабаленка: Преди този финал реших, че ще контролирам емоциите си Сабаленка: Преди този финал реших, че ще контролирам емоциите си
Чете се за: 02:57 мин.
Епизод №15 между Синер и Алкарас: Кой ще си тръгне с титлата от US Open? Епизод №15 между Синер и Алкарас: Кой ще си тръгне с титлата от US Open?
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Росен Желязков: Активната роля на България в НАТО е гаранция за националната ни сигурност
Росен Желязков: Активната роля на България в НАТО е гаранция за...
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа? Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Гора пламна във варненския квартал “Аспарухово” Гора пламна във варненския квартал “Аспарухово”
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас през седмицата
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
И днес продължава гасенето на пожара в Национален парк...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Японският премиер Шигеру Ишиба подава оставка
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Повреда на кабела е причинила дерайлирането на фуникуляра в Лисабон
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ