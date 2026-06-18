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Съдът на ЕС обяви за незаконни задължителните отстъпки за храните в Унгария

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Съдът на ЕС обяви за незаконни задължителните отстъпки за храните в Унгария
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Съдът на Европейския съюз постанови, че унгарското законодателство, което задължи големите търговски вериги да предлагат отстъпки от цените на хранителните стоки, противоречи на европейското право. Мярката е сходна с инициативата „Кошница с грижа“ на българското правителство за отстъпки от цените на определени стоки.

В решението си съдът в Люксембург постановява, че това законодателство необосновано възпрепятства търговците на дребно да определят свободно цените за продажба на определени продукти въз основа на икономически съображения. Унгария въведе схемата за задължителни намаления на цените през май 2023 г. на фона на войната в Украйна. Целта беше борба с инфлацията при цените на хранителните продукти.

Схемата беше оспорена от веригата супермаркети Penny Market, собственост на германската REWE, която обжалва решение на унгарското правителство да бъде глобена.

#задължителни отстъпки #незаконни #Съдът на ЕС #храни #Унгария

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