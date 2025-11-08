БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът наложи мярка "задържане под стража" на мъжа, който наръга жена в центъра на Благоевград

Съдът наложи мярка "задържане под стража" на мъжа, който наръга жена в центъра на Благоевград
Съдът наложи "задържане под стража" на 33-годишния мъж, обвинен в опит за убийство на млада жена в центъра на Благоевград.

Окръжен съд – Благоевград наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на 33-годишния мъж от Благоевград, обвинен в опит за убийство на 37-годишна жена.

Припомняме, че вчера сутринта малко преди 11 часа младата жена беше нападната с нож посред бял ден в кафене в центъра на Благоевград.

Пострадалата бе приета в хирургичното отделение на МБАЛ – Благоевград в тежко състояние, с множество прободни рани по ръцете и в областта на шията и гърдите.

Доказателствата по делото сочат, че обвиняемият може да се укрие и да извърши друго престъпление, затова се налага задържането му под стража, посочи съдия Величка Пандева.

Определението може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – София в тридневен срок.

