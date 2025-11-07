БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 03:15 мин.

Жена беше наръгана в центъра на Благоевград

от БНТ , Репортер: Станислава Христова
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
33-годишен мъж е задържан за случая

жена беше наръгана центъра благоевград
Жена беше наръгана в центъра на Благоевград тази сутрин. Сигнал за нападението е получен малко преди 11:00 часа.

По това време в кафене, близо до градска градина, са нанесени прободни рани с остър предмет на 37-годишна жена, която веднага е транспортирана до Спешния център.

Жената е с наранявания по ръцете и в областта на врата. В момента раните ѝ се обработват в хирургичното отделение на МБАЛ - Благоевград.

Веднага след нападението е задържан 33-годишен мъж от Благоевград. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Благоевград, съобщиха от пресцентъра на полицията.

