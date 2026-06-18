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Съдът остави в ареста шофьора, обвинен за смъртта на 18-годишна украинка в Слънчев бряг

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Окръжният съд в Бургас наложи най-тежката мярка за неотклонение – „Задържане под стража“, на шофьора, обвинен за смъртта на 18-годишна украинска гражданка при тежка катастрофа в Слънчев бряг.

Според обвинението 22-годишният мъж е управлявал лек автомобил, като е нарушил правилата за движение по пътищата. По данни на разследването той не е контролирал непрекъснато превозното средство и е шофирал с превишена скорост в населено място. В резултат на това е загубил управление над автомобила, който е напуснал платното за движение и е навлязъл върху тротоар, където е блъснал младата жена.

Съдът прие, че на този етап от разследването може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. За деянието законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 10 до 15 години, тъй като се касае за тежко престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.

Предстои да бъдат изготвени химико-токсикологични изследвания на кръвната проба на обвиняемия, както и съдебна автотехническа експертиза, която трябва да установи точната скорост на движение на автомобила към момента на катастрофата.

След приключването на експертизите събраните доказателства ще бъдат анализирани с оглед на евентуална по-тежка правна квалификация на деянието. Според съда автотехническата експертиза следва окончателно да изясни механизма на инцидента и дали поведението на водача представлява съзнателно поемане на изключително висок риск за живота и здравето на други лица.

Магистратите приеха, че са налице законовите предпоставки за налагане на най-тежката мярка за неотклонение, като съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

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