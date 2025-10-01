БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът потвърди премахването на незаконни конструкции на автокъща в Борисовата градина

Делата продължиха близо 8 години

съдът потвърди заповед столична община премахване незаконни конструкции автокъща bdquoборисова градинаldquo
Слушай новината

Административен съд София-град отхвърли жалбите на две фирми срещу заповед на главния архитект на Столична община за премахване на незаконно поставени конструкции – стоманобетонни фундаменти с метални чадъри в имот от парк "Борисова градина", използван дълги години като автокъщата в Борисовата градина.

Делата продължиха близо осем години, след като още през 2017 г. проверка на Общински строителен контрол установи незаконни обекти в общинския имот. Въпреки серия обжалвания и временно спиране на изпълнението, съдът окончателно потвърди правото на Столична община да премахне конструкциите.

Съгласно Закона за устройство на територията решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. Ако собствениците не изпълнят доброволно заповедта, премахването ще бъде извършено принудително от Столична община.

"Борисовата градина е символ на София и принадлежи на гражданите. Недопустимо е върху терени на парка да се издигат незаконни постройки. Ще бъдем последователни и твърди в премахването на всички такива обекти", заяви кметът на София Васил Терзиев.

#София #автокъща #Борисова градина

