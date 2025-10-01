Съдът потвърди премахването на незаконни конструкции на автокъща в Борисовата градина

Административен съд София-град отхвърли жалбите на две фирми срещу заповед на главния архитект на Столична община за премахване на незаконно поставени конструкции – стоманобетонни фундаменти с метални чадъри в имот от парк "Борисова градина", използван дълги години като автокъщата в Борисовата градина.

Делата продължиха близо осем години, след като още през 2017 г. проверка на Общински строителен контрол установи незаконни обекти в общинския имот. Въпреки серия обжалвания и временно спиране на изпълнението, съдът окончателно потвърди правото на Столична община да премахне конструкциите.

Съгласно Закона за устройство на територията решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. Ако собствениците не изпълнят доброволно заповедта, премахването ще бъде извършено принудително от Столична община.