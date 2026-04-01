Почина големият композитор Михаил Белчев
Съдът във Варна осъди петима мъже за клониране на крадени автомобили

Лидерът на групата ще изтърпява наказание от 3 години и половина в затвора

Два месеца след арести край Варна съдът приключи делото срещу петима мъже, действали в организирана схема за клониране и контрабанда на крадени автомобили – с ефективни присъди за трима от тях и условни наказания за останалите. Това съобщиха от пресслужбата на прокуратурата във Варна.

Ръководителят на групата, на 61 години, е признат за виновен по три обвинения, включително за ръководене на престъпна група с користна цел, подпомагане дейностите по заличаване и промяна на идентификационни номера на автомобили, както и за държане на високорискови наркотични вещества без надлежно разрешително. Съдът му наложи най-тежкото общо наказание – 3 години и 6 месеца "лишаване от свобода" при общ режим.

Двама от участниците в групата – на 58 и 49 години, също получиха наказание "лишаване от свобода", като първият е лишен от свобода за едно година и половина, а вторият – за две години. Останалите двама обвиняеми – на 58 и 35 години, получиха наказания "лишаване от свобода" за срок от една година, чието изтърпяване бе отложено с три години изпитателен срок.

Досъдебното производство за дейността на групата е започнато в средата на януари 2026 г. под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна, като в хода на разследването е установено, че тя е действала от март 2024 г. до момента на задържането им на територията на цялата страна.

Престъпната организация се занимавала с клониране на крадени автомобили и тяхната контрабанда към страни от Близкия изток и Турция, като част от превозните средства оставали и на територията на България.

Петимата бяха задържани при специализирана операция на 22 януари 2026 г. Те са признали вината си и са приели присъдите, които влизат в сила незабавно и не подлежат на обжалване.

#клониране на автомобили #съдът във Варна #крадени автомобили

Ремонт затваря едното платно на главния път Е-79 край с. Крупник
Ремонт затваря едното платно на главния път Е-79 край с. Крупник
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура 2000" край Долни Богров е на път да изчезне
Студент направи електронно табло за 50 евро, което показва движението на автобусите в Пловдив
Възстановено е движението на влаковете между Царева Ливада и Трявна след дерайлирането на композиция вчера
Католиците у нас празнуват Великден
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
