Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

Разбиха престъпна група за клониране и контрабанда на откраднати автомобили

Репортер: Надежда Сутрева
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
разбиха престъпна група клониране контрабанда откраднати автомобили
Петима мъже са обвинени за организиране, ръководене и участие в престъпна група, създадена с користна цел по разследване, ръководено от Окръжната прокуратура във Варна. Групата се занимавала с клониране на откраднати автомобили и тяхната контрабанда към страни от Близкия Изток и Турция. Част от превозните средства са оставали на територията на България.

Досъдебното производство е започнало в началото на тази година, като процесуални действия са извършвани на територията на няколко населени места.

В специализираната операция по задържане на участниците в престъпната група, проведена на 22 януари 2026 година, са участвали служители на ГДНП и областните дирекции на МВР във Варна и в Стара Загора. При претърсвания са иззети фалшиви регистрационни табели, пълномощни и неистински документи за произхода на моторните превозни средства.

Иззети са и технически средства за обработка на индивидуализиращи номера на автомобилите, както и 12 грама кокаин, празни пакетчета и електронна везна. В хода на разследването е установено, че групата е действала от март 2024 година до настоящия момент на територията на цялата страна. Мъжете в престъпната група са на възраст между 25 и 61 години. Четирима от тях са задържани с постановление на наблюдаващ прокурор от Окръжна прокуратура – Варна за срок до 72 часа. Предстои да бъдат внесени искания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, спрямо тях. Един от задържаните е обвиняем и за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение.

