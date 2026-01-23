Разбиха престъпна група за клониране и контрабанда на откраднати автомобили

Петима мъже са обвинени за организиране, ръководене и участие в престъпна група, създадена с користна цел по разследване, ръководено от Окръжната прокуратура във Варна. Групата се занимавала с клониране на откраднати автомобили и тяхната контрабанда към страни от Близкия Изток и Турция. Част от превозните средства са оставали на територията на България.

Досъдебното производство е започнало в началото на тази година, като процесуални действия са извършвани на територията на няколко населени места.

В специализираната операция по задържане на участниците в престъпната група, проведена на 22 януари 2026 година, са участвали служители на ГДНП и областните дирекции на МВР във Варна и в Стара Загора. При претърсвания са иззети фалшиви регистрационни табели, пълномощни и неистински документи за произхода на моторните превозни средства.

Иззети са и технически средства за обработка на индивидуализиращи номера на автомобилите, както и 12 грама кокаин, празни пакетчета и електронна везна. В хода на разследването е установено, че групата е действала от март 2024 година до настоящия момент на територията на цялата страна. Мъжете в престъпната група са на възраст между 25 и 61 години. Четирима от тях са задържани с постановление на наблюдаващ прокурор от Окръжна прокуратура – Варна за срок до 72 часа. Предстои да бъдат внесени искания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, спрямо тях. Един от задържаните е обвиняем и за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение.