Съдят ватмана, причинил смъртта на пешеходка в София

Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу ватман за причиняване на смърт по непредпазливост на пешеходка, блъсната от трамвай в София, съобщиха от прокуратурата.

Според обвинителния акт на 09 декември 2024 г., около 10.20 ч., обвиняемият, тогава на 49 години, управлявал трамвайна мотриса по бул. „Мадрид“ в гр. София, в посока от ул. „Черковна“ към ул. „Васил Друмев“.

В района на кръстовището с ул. „Люлебургас“ той е нарушил правилата за движение по пътищата, като не проявил необходимото внимание и предпазливост към пресичаща пешеходка и не предприел необходимите действия за предотвратяване на произшествието.

В резултат на настъпилия пътен инцидент пешеходката получила тежки травматични увреждания, вследствие на които починала същия ден в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

Предстои Софийски градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.