БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Военнослужещи направиха оглед на кораба...
Чете се за: 04:52 мин.
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по...
Чете се за: 00:25 мин.
МС: Посещението на Буданов в София е по негова молба,...
Чете се за: 00:35 мин.
Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир
Чете се за: 01:02 мин.
Бомбените заплахи идват от превзети имейли от Италия,...
Чете се за: 05:15 мин.
Депутатите си гласуваха 10-дневна ваканция през октомври
Чете се за: 01:00 мин.
Четирима души са загинали при катастрофа край Плевен
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съдят ватмана, причинил смъртта на пешеходка в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази
софийската градска прокуратура води разследване връзка договора боташ
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу ватман за причиняване на смърт по непредпазливост на пешеходка, блъсната от трамвай в София, съобщиха от прокуратурата.

Според обвинителния акт на 09 декември 2024 г., около 10.20 ч., обвиняемият, тогава на 49 години, управлявал трамвайна мотриса по бул. „Мадрид“ в гр. София, в посока от ул. „Черковна“ към ул. „Васил Друмев“.

В района на кръстовището с ул. „Люлебургас“ той е нарушил правилата за движение по пътищата, като не проявил необходимото внимание и предпазливост към пресичаща пешеходка и не предприел необходимите действия за предотвратяване на произшествието.

В резултат на настъпилия пътен инцидент пешеходката получила тежки травматични увреждания, вследствие на които починала същия ден в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

Предстои Софийски градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

#смърт на пешеходка #София #ватман #обвинение

Последвайте ни

ТОП 24

Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през следващата седмица
1
Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през...
Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от авиобаза „Крумово“ за мисията по издирване и спасяване в Черно море
2
Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от авиобаза...
Петима българи влизат в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА
3
Петима българи влизат в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
4
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Румъния и Испания ще получат общо 134,8 милиона евро от Фонда за солидарност на ЕС
5
Румъния и Испания ще получат общо 134,8 милиона евро от Фонда за...
Продължава разследването на атаките срещу два търговски кораба край България
6
Продължава разследването на атаките срещу два търговски кораба край...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
4
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
5
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
6
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...

Още от: Общество

От НЗОК установиха над 1 млн. евро неоснователно получени суми в аптеки
От НЗОК установиха над 1 млн. евро неоснователно получени суми в аптеки
Протест във Враца заради искане за по-лека мярка на шофьора, причинил смъртта на Иван и Йоана Протест във Враца заради искане за по-лека мярка на шофьора, причинил смъртта на Иван и Йоана
Чете се за: 02:27 мин.
БНБ пуска в обращение златна колекционерска монета „Св. Иван Рилски“ БНБ пуска в обращение златна колекционерска монета „Св. Иван Рилски“
Чете се за: 01:25 мин.
Безпрецедентно количество нелегални цигари задържаха за дни на "Лесово" и "Кулата" Безпрецедентно количество нелегални цигари задържаха за дни на "Лесово" и "Кулата"
Чете се за: 02:00 мин.
Министър Абровски: Няма данни за отказани кораби с товари от зърно в Черно море Министър Абровски: Няма данни за отказани кораби с товари от зърно в Черно море
Чете се за: 00:57 мин.
Ръкописи от X век ще бъдат представени в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ Ръкописи от X век ще бъдат представени в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по обследване на ударения от дрон кораб "Ейбъл"
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Военнослужещи направиха оглед на кораба "Ейбъл", превозвал е жито, не са открити останки от дронове Военнослужещи направиха оглед на кораба "Ейбъл", превозвал е жито, не са открити останки от дронове
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
МС: Посещението на Буданов в София е по негова молба, разговарял е с Румен Радев МС: Посещението на Буданов в София е по негова молба, разговарял е с Румен Радев
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир
Чете се за: 01:02 мин.
По света
В Плевен обявиха Ден на траур заради тежката катастрофа, при която...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Убита е 45-годишна жена в Пловдив
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Кражба за 5 млн. евро: Задигнаха 50 000 бутилки вино от винарна в...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ