Салиба избегна операция, но го чакат месеци извън терена

Защитникът на Арсенал и националния отбор на Франция Уилям Салиба е избегнал операция на гърба, въпреки хроничната травма, която го извади от игра в полуфинала на световното първенство срещу Испания (0:2), съобщава френското издание „Екип“.

По-рано стана ясно, че бранителят е играл на обезболяващи инжекции по време на Мондиала, след като е получил фрактура в гърба преди около два месеца в двубой от английската Висша лига.

„Изпитвам болки от известно време. Но трябваше да стисна зъби заради мачовете в Шампионската лига и Висшата лига. Медицинският щаб се справяше отлично със ситуацията. Световното първенство се провежда веднъж на четири години и нямаше как да не дам всичко от себе си“, коментира Салиба по време на шампионата.

Въпреки че няма да се стига до хирургична намеса, 24-годишният французин ще премине през продължително консервативно лечение. Според медицинския щаб на Арсенал възстановяването ще изисква пълен покой в следващите няколко месеца, като диагнозата вече е окончателно потвърдена.