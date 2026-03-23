Сълзотворен газ, водни оръдия и сблъсъци по време на антиправителствен протест в Албания

Сблъсъци избухнаха в албанската столица по време на антиправителствен протест. Демонстрантите, които настояват за оставката на премиера Еди Рама, замеряха сградата на правителството с коктейли "Молотов" и пиратки.

За да ги разпръсне, полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия. Албански медии съобщават, че лидерът на опозицията - бившият президент и премиер Сали Бериша, е бил обгазен.

Демонстрацията беше поредния голям протест, организиран от опозиционната Демократическа партия, която твърди, че резултатите от изборите миналата година са били манипулирани. Напрежението ескалира още повече заради корупционен скандал в правителството, който доведе до отстраняването на вицепремиера и министър на инфраструктурата и енергетиката Белинда Балуку.