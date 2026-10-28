Съмнения за злоупотреби със „златните визи“ в Латвия след скандал с гражданство

Спорът около предоставянето и последвалото отнемане на латвийско гражданство на индийска гражданка се разраства, като вниманието вече се насочва и към схемата за „златни визи“ в Латвия.

Граждани на трети държави могат да получат право на пребиваване в Латвия и съответно да пътуват свободно в шенгенското пространство на ЕС, ако инвестират 50 000 евро в латвийски бизнес и преминат съответните проверки.

Латвийската телевизия обаче съобщава, че системата изглежда уязвима за злоупотреби. Медията цитира случай, при който разрешения за пребиваване се предлагат срещу „инвестиция“ от 50 000 евро в луксозен дом за възрастни хора, който според разследването може да не съществува.

Комплекс за рехабилитация и уелнес за възрастни хора в Спунциемс, Латвия, със 110 стаи и 136 легла и достъп до спа зона, се рекламира от компанията „Lights Medical“. Тя се ръководи от изпълнителния директор Нина Линде и австрийския мениджър по развитие Гералд Хопстадтер, който през 2019 г. представя възможности за привличане на капитал от трети държави на лекция в Латвийската академия на науките.

В момента „Lights Medical“ рекламира, че срещу инвестиция от 50 000 евро ще помогне за получаване на латвийско разрешение за пребиваване, което осигурява достъп до Европейския съюз и шенгенското пространство.

Компанията предлага и възможност за инвестиране на по-големи суми срещу допълнителни предимства.

На сайта на компанията е посочено, че домът за възрастни хора се намира в Спунциемс, община Марупе, но точният адрес не е упоменат. Юридически дружеството е регистрирано в друга община – Саласпилс. Според информация, предоставена от общинския съвет на Марупе, „Lights Medical“ притежава сграда, закупена през 2022 г., в която оттогава не са извършвани дейности.

Община Марупе отказа да коментира случая, като посочи, че няма пряка връзка със съответното лице, представляваната от него компания или извършваната дейност.

„Посочената компания притежава само имот в нашата община“, заявиха от местната администрация.

Нина Линде също не е била открита за коментар след 26 октомври. Екипът на предаването „Панорама“ на Латвийската телевизия е получил отговор, че тя е болна и ще изпрати становището си по имейл. Такъв отговор все още не е получен.

В рекламните материали за инвестиционната възможност са посочени адресът на Латвийската академия на науките и името на Латвийския институт по икономика, под чиято юрисдикция Хопстадтер е изнесъл лекцията си.

Всички те са свързани с компанията „AS Lights Medical“. Според данни от търговския регистър Lursoft председател на съвета на дружеството е Хопстадтер, а негов заместник е Каннан Вишванат – индийски гражданин, получил латвийско гражданство през 2023 г. със специален закон, изготвен конкретно за него.

Той е съпруг на Дивя Каннан Вишванат, около която се разрази настоящият скандал. Тя също получи гражданство, но то ѝ беше отнето само седмица по-късно.

Телефонният номер, посочен от компанията, не е бил достъпен.

Министърът на вътрешните работи е разпоредил на Службата по въпросите на гражданството и миграцията (PMLP) да провери дали замесените лица действат законно и рекламират реален бизнес, или има злоупотреба с възможността за получаване на разрешения за пребиваване, съобщава Латвийската телевизия.

„Службата по въпросите на гражданството и миграцията изпълнява задачата, поставена от министъра на вътрешните работи. Очакваме първите резултати от проверката да бъдат налични в началото на следващата седмица. Преди приключването ѝ не можем публично да коментираме конкретния брой на поканените лица или подробности, свързани с личните им данни. Можем обаче да потвърдим, че посочената компания е отправяла покани към граждани на трети държави“, заявиха от PMLP.

От службата уточниха, че заедно с държавните институции за сигурност проверяват внимателно всяко лице преди издаването на разрешение за пребиваване. По указание на министъра проверките могат да бъдат повторени в конкретни случаи.

„Обръщаме внимание, че поканителят носи отговорност за това влизането и пребиваването на чужденеца в Латвия да съответстват на целта, посочена в заявлението за разрешение за пребиваване, както и възможността за отправяне на покани да се използва добросъвестно, без злоупотреби“, заявиха от PMLP.

На финансовото разузнаване също е възложено да извърши проверка, а в разследването са включени и други правоохранителни органи.

Първоначално предоставянето на гражданство на Дивя Каннан Вишванат и последвалото му отнемане бяха свързани със съмнения относно научната ѝ дейност и образование, както и с потенциални репутационни рискове за академията.

Сега обаче случаят придобива по-широки измерения. Вниманието се насочва към възможната „продажба“ на разрешения за пребиваване и ролята на Латвийската академия на науките, като се очакват и обяснения от Нина Линде.

По материал на Вита Анстрате, Латвийска телевизия. Публикуван за първи път на 28 октомври 2026 г.