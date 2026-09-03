Съотборник на Илия Груев аут за дълго време

Защитникът на Лийдс Джо Родън вероятно ще отсъства до 10 седмици, след като контузи подколянното си сухожилие по време на равенството с Брентфорд (1:1) във Висшата лига миналата седмица.

Мениджърът Даниел Фарке потвърди новината преди гостуването на Брайтън в събота.

„Да, лоши новини. Джо има контузия на подколянното сухожилие. В момента той ще отсъства за оценка от осем до десет седмици, така че определено няма да играе преди следващата международна пауза", каза германецът, който е и треньор на Илия Груев.

Също така, вероятно не са първите мачове след международната пауза. Удар за нас, защото той е ключов играч. Но това е футбол и понякога трябва да се справяш и с контузии. Той определено ще пропусне следващите осем до десет седмици“, заяви Фарке.

Националът на Уелс бе титуляр и в двата мача на Лийдс от първенството досега.

Неговата контузия ще бъде проблем и за родината му. Уелс гостува на Португалия на 24 септември и на Дания три дни по-късно в мачове от група А4 на Лигата на нациите по време на следващата международна пауза.

Те също така приемат Норвегия и Дания в домакински срещи в началото на октомври.