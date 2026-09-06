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Сърбия спечели бронзовите медали на Евроволей

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Спорт
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"Плавите" победиха Полша с 3:1 гейма.

Сърбия волейбол жени
Снимка: БТА
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Отборът Сърбия спечели бронзовите медали на европейското първенство по волейбол за жени. Воденият от Зоран Терзич тим се наложи над Полша с 3:1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18) в двубоя за третото място, изигран в Истанбул.

"Плавите" завършиха с бронз за втори път в историята си - след 2015 г. Зад гърба си те имат шест финала, от които три спечелени, както и три сребърни медала.

"Дружина полска" има пет бронзови медала във витрината си, последният от които е от 2009 г. "Червено-белите" имат две титли - от 2003 и 2005 г., четири сребърни медала и няколко четвърти места.

Най-резултатна бе Тияна Бошкович с 29 точки (1 ас, 2 блокади), с 15 точки завърши Александра Узелац (1 блокада). За съперника Магдалена Щисяк се отчете с 28 точки (1 ас, 1 блокада), с 12 точки приключи Паулина Дамаске (1 ас, 1 блокада).

#Евроволей 2026

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