Хулио Веласко изведе Италия до финал на Евроволей

Воденият от треньора Хулио Веласко състав на Италия се класира за финала на Европейското първенство по волейбол при жените. В Истанбул световният и олимпийски шампион се наложи с 3:1 (25:19, 25:19, 21:25, 25:20) срещу Полша.

Паола Егону беше най-резултатна за "адзурите" с 20 точки, които имаха превъзходство при играта на блокада, но и се възползваха от повечето грешки на полякините.

За полския състав, който беше равностоен на фаворита единствено в третия гейм, Юлия Шчуровска се отличи с 15 точки.

На финала в неделя Италия ще се изправи срещу Турция. Туркините победиха с 3:0 (25:20, 25:19, 25:20) досегашния европейски вицешампион Сърбия за 85 минути.

Мелиса Варгас се отличи с 18 точки в полза на турския тим, докато Тияна Бошкович завърши с 14 пункта за Сърбия.