На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
САЩ нанесоха въздушни удари във Венецуела

Чете се за: 01:15 мин.
сащ нанесоха въздушни удари венецуела
Съединените щати са нанесли въздушни удари срещу Венецуела. Рано сутринта във столицата Каракас са били чути силни експлозии, а по данни на местните власти са поразени военни обекти. Части от града са останали без електричество.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че операцията е проведена от САЩ и обяви, че венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му са задържани и изведени извън страната.

Тази информация засега не е потвърдена независимо.Във Венецуела е обявено извънредно положение и пълна мобилизация. Властите във Каракас обвиняват Съединени американски щати в опит да овладеят природните ресурси на страната, която е сред най-богатите на петрол в света.

По информация на венецуелското правителство ударите са засегнали както военни, така и цивилни обекти. От Вашингтон все още няма официално потвърждение от Пентагона или Белия дом.

Ситуацията остава напрегната и развитието ѝ се следи внимателно от международната общност.

