БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Състезатели от 27 държави са подали заявки за участие в световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
Спорт
Запази
гимнастички синдром даун участваха международен турнир
Слушай новината

До момента представители на 27 държави от Африка, Южна и Северна Америка, Австралия и Европа са подали заявки за участие в предстоящото Световно първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе от 13 до 19 юни в София, съобщи Слав Петков, президент на Федерацията по адаптирана физическа активност (ФАФА).

„Гордея се с екипа на ФАФА, който работи вече няколко години за организацията на това първенство. Проведохме мащабна рекламна кампания не само в България, но и в целия свят. Дори държави, които не са членове на световната федерация, подадоха заявки за участие“, обясни Петков.

Въпреки големия международен интерес, организацията среща сериозни предизвикателства особено по отношение на леката атлетика.

„В София няма подходящо открито лекоатлетическо съоръжение в добро състояние. Пистата на Националния стадион е с огромни дупки и в опасно състояние. Работим по въпроса вече повече от осем месеца, но за съжаление няма гаранции, че ремонтът ще бъде завършен навреме за Световното първенство“, каза Петков.

Той допълни, че ако е необходимо, състезанията може да се наложи да се проведат в друг град, което ще създаде допълнителни трудности за делегациите и спортистите.

„Това е изключително събитие за България - едновременно ще се провеждат спортна и художествена гимнастика в „Арена София“, което рядко се случва у нас. Залата е достатъчно голяма и модерна, за да посрещне публика и международни делегации. Надяваме се всички да се насладят на възможностите на тези невероятни спортисти“, заяви Слав Петков.

Интересът към форума е изключително голям, като крайният срок за подаване на заявки изтича в края на февруари, с възможност за удължаване при извънредни ситуации.

„Очакваме около 400 атлети, които ще премерят сили в пет дисциплини - спортна и художествена гимнастика, лека атлетика, тенис и тенис на маса“, допълни президентът на федерацията.

Събитието е подкрепено от някои от най-големите имена в българския спорт. Посланици на първенството станаха световният и олимпийски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар и най-добрият български тенисист Григор Димитров, както и бившата националка по тенис Сесил Каратанчева.

„Ще проведем и вътрешни квалификации, за да определим българските представители във всички спортове. В тениса на корт имаме само един представител - Пламен Павлов от Ямбол. В художествената гимнастика вече имаме седем момичета в три възрастови групи, а в спортната гимнастика - около седем състезатели, които ще защитават българския флаг“, уточни Петков.

Специално внимание се обръща и на лека атлетика, където страната ще разчита на спринтьора Алекс Асенов и Слави Богданов и Боян Вандов в тласкане на гюле, диск и копие.

За първенството е подготвен и официален химн, създаден специално за събитието, който ще бъде изпълнен от Криско, Мария Илиева и Любо Киров.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Световно първенство за спортисти със Синдром на Даун в София 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
2
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
3
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
4
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика Ивайло Калушев
5
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика...
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
6
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
2
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
5
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Други спортове

Италия е готова да приеме Зимните олимпийски игри
Италия е готова да приеме Зимните олимпийски игри
Нидерландия защити европейската си титла по водна топка за жени Нидерландия защити европейската си титла по водна топка за жени
Чете се за: 01:15 мин.
Владимир Зографски преди старта на малка шанца: Условията ще окажат голямо влияние Владимир Зографски преди старта на малка шанца: Условията ще окажат голямо влияние
Чете се за: 02:10 мин.
Микаела Шифрин, за която само небето е граница Микаела Шифрин, за която само небето е граница
Чете се за: 04:57 мин.
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026 Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
7363
Чете се за: 18:40 мин.
Деница Тошева завоюва сребърен медал на европейското първенство по спортна стрелба в Бургас Деница Тошева завоюва сребърен медал на европейското първенство по спортна стрелба в Бургас
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Камелия Нейкова за изборните секции в чужбина: Решението е политическо
Камелия Нейкова за изборните секции в чужбина: Решението е политическо
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Ще променят ли мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш? Ще променят ли мярката на шофьора на тира, причинил фаталната катастрофа край Телиш?
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Опит за покушение на високопоставен руски генерал в Москва Опит за покушение на високопоставен руски генерал в Москва
Чете се за: 00:55 мин.
По света
След 14 часа маратон в НС - депутатите отмениха днешното заседание
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Румен Радев: Политическото статукво ограничи правото на българите в...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Буферните паркинги на метростанциите "Стадион Васил...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в Италия
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ