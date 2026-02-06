Състезатели от 27 държави са подали заявки за участие в световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София

До момента представители на 27 държави от Африка, Южна и Северна Америка, Австралия и Европа са подали заявки за участие в предстоящото Световно първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе от 13 до 19 юни в София, съобщи Слав Петков, президент на Федерацията по адаптирана физическа активност (ФАФА).

„Гордея се с екипа на ФАФА, който работи вече няколко години за организацията на това първенство. Проведохме мащабна рекламна кампания не само в България, но и в целия свят. Дори държави, които не са членове на световната федерация, подадоха заявки за участие“, обясни Петков.

Въпреки големия международен интерес, организацията среща сериозни предизвикателства особено по отношение на леката атлетика.

„В София няма подходящо открито лекоатлетическо съоръжение в добро състояние. Пистата на Националния стадион е с огромни дупки и в опасно състояние. Работим по въпроса вече повече от осем месеца, но за съжаление няма гаранции, че ремонтът ще бъде завършен навреме за Световното първенство“, каза Петков.

Той допълни, че ако е необходимо, състезанията може да се наложи да се проведат в друг град, което ще създаде допълнителни трудности за делегациите и спортистите.

„Това е изключително събитие за България - едновременно ще се провеждат спортна и художествена гимнастика в „Арена София“, което рядко се случва у нас. Залата е достатъчно голяма и модерна, за да посрещне публика и международни делегации. Надяваме се всички да се насладят на възможностите на тези невероятни спортисти“, заяви Слав Петков.

Интересът към форума е изключително голям, като крайният срок за подаване на заявки изтича в края на февруари, с възможност за удължаване при извънредни ситуации.

„Очакваме около 400 атлети, които ще премерят сили в пет дисциплини - спортна и художествена гимнастика, лека атлетика, тенис и тенис на маса“, допълни президентът на федерацията.

Събитието е подкрепено от някои от най-големите имена в българския спорт. Посланици на първенството станаха световният и олимпийски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар и най-добрият български тенисист Григор Димитров, както и бившата националка по тенис Сесил Каратанчева.

„Ще проведем и вътрешни квалификации, за да определим българските представители във всички спортове. В тениса на корт имаме само един представител - Пламен Павлов от Ямбол. В художествената гимнастика вече имаме седем момичета в три възрастови групи, а в спортната гимнастика - около седем състезатели, които ще защитават българския флаг“, уточни Петков.

Специално внимание се обръща и на лека атлетика, където страната ще разчита на спринтьора Алекс Асенов и Слави Богданов и Боян Вандов в тласкане на гюле, диск и копие.

За първенството е подготвен и официален химн, създаден специално за събитието, който ще бъде изпълнен от Криско, Мария Илиева и Любо Киров.