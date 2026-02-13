Състезателят по кърлинг Рич Руохонен стана най-възрастният участник от САЩ на Олимпийски игри

Американецът Рич Руохонен изпълни мечтата си да участва на Олимпийски игри, след като направи дебюта си в Милано-Кортина на 54-годишна възраст.

Руохонен, който е адвокат в Минесота, стана най-възрастният спортист от САЩ на Зимни игри, когато влезе като резерва при поражението с 3:8 срещу Швейцария в мъжкия турнир по кърлинг.

„Семейството ми ме гледаше и всички бяха там да ме подкрепят. Неприятно е, че загубихме, просто ми се искаше да спечеля заради тях. Участвах на първото си състезание през 1988 година, за да се опитам да стигна до Олимпийски игри, когато това беше демонстративен спорт, и бях толкова близо да се класирам, особено през последните 20 години“, обясни Руохонен.

„Играя с тях (Даниел Каспър, Люк Виолет, Бен Ричардсън и Ейдън Олденбърг) от година и половина, и си станахме много близки - като най-добри приятели са ми, въпреки че са на възрастта на децата ми. Благодарен съм за всичко, което сториха за мен и е чест да бъда с тях, да изляза там и да плъзна няколко камъка“, каза още американецът.