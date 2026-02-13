Кърсти Ковънтри обясни защо счита дисквалификацията на украинския състезател по скелетон за справедлива

Президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри е на мнение, че дисквалификацията на украинския състезател по скелетон Владислав Хераскевич е справедлива, тъй като той не е спазил установените правила.

„Правилата са си правила. Мисля, че те позволяват най-справедливия начин да се изразиш и да гарантираш безопасността си“, каза Ковънтри пред медиите.

Хераскевич беше дисквалифициран от олимпийския турнир за нарушаване на забраната за носене на каска с изображения на починали украински спортисти. Дисквалификацията беше обявена преди първия кръг от надпреварата по скелетон на олимпийския турнир.

В деня на състезанието Ковънтри се срещна с Хераскевич, но украинецът отказа компромис с МОК, като поиска извинение от организацията и плащане за генератори за ток за украинските спортни съоръжения.

МОК преди това забрани на Хераскевич да носи каска на Игрите, твърдейки, че това нарушава Олимпийската харта. Спортистът обаче я носеше по време на финалните тестове преди началото на състезанието. След това представители на МОК проведоха последваща среща с него, на която той заяви намерението си да се състезава с нея. Предложени му бяха алтернативи, включително носене на черна лента на ръката или показване на каската в микс зоната, но той не се съгласи.