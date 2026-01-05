Съветът за сигурност на ООН се събира спешно заради Венецуела

Съветът за сигурност на Организация на обединените нации се събира на спешна среща, за да обсъди действията на Съединените щати във Венецуела.

Повод за срещата е американска операция, свързана с венецуелския президент Николас Мадуро, която предизвика остри реакции от редица държави и обвинения в нарушение на международното право.

Част от страните членки настояват въпросът да бъде разгледан спешно, тъй като подобни действия могат да създадат опасен прецедент и да доведат до напрежение и нестабилност в региона.

Очаква се на срещата Съветът за сигурност да обсъди ситуацията и възможните последици, както и дали са необходими допълнителни международни действия.