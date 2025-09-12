БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Себастиан Коу определи генетичните тестове като ключов елемент за защита на интегритета на състезанията при жените

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
Спорт
Запази

Световното първенство по лека атлетика ще се проведе от 13 до 21 септември.

себастиан коу един кадидатите поста президент мок
Слушай новината

Президентът на Световната атлетика Себастиан Коу заяви, че ръководният орган е на "достъпно разстояние" от целта си всички жени-атлети да преминат генетични тестове преди началото на световното първенство по лека атлетика.

БНТ 3 ще излъчи шампионата от 13 до 21 септември.

Еднократният тест, провеждан чрез тампон от бузата или кръвен тест, беше въведен като изискване за състезанията в женската категория през март след среща на Световния съвет по лека атлетика.

Коу призна, че е имало предизвикателства и поясни, че целта е била жените-участнички да бъдат тествани преди световния шампионат, но не е задължително тестовете да бъдат валидирани.

"Имаше предизвикателства, но почти сме изпълнили целта и аз съм наистина доволен, че се съгласихме да го направим", каза той, цитиран от агенция "Ройтерс".

Тестовете заместват предишните правила, според които спортисти с разлики в сексуалното развитие можеха да се състезават, стига изкуствено да намаляват нивата си на тестостерон.

Най-известната спортистка с подобри характеристики е бегачката на средни разстояния Кастер Семеня. Атлетката, която спечели два олимпийски златни медала, преди Световната атлетика да въведе правила, ограничаващи участието ѝ при жените, смята, че е жертва на дискриминация. 34-годишната в момента южноафриканка наскоро спечели дело в Европейския съд относно правото си да обжалва правилата на Световната атлетика в швейцарски трибунал.

Себастиан Коу определи тестовете като ключов елемент за защита на интегритета на състезанията при жените.

Той добави, че не е запознат със спортисти, които са били изключени от участие на световното първенство.

"Не знам отговора на този въпрос, нито би трябвало, това наистина е тема между нашите медицински делегати и всеки отделен спортист, при който е имало нужда от допълнително проучване след този тест", каза Коу.

Президентът на Световната атлетика коментира още, че има истинска "емоционална връзка" с домакина на шампионата в Токио, след като през 2021 година Олимпийските игри бяха проведени без никакви фенове.

Сега стадионът ще бъде изпълнен близо до капацитета си от 50 000 души за всяка от деветте вечери, с почти 500 000 продадени билета и 2000 спортисти от 200 държави, които ще участват.

"Това е най-голямото световно спортно събитие на годината с известна разлика... с нов стадион, специално ремонтиран за лека атлетика, пълен с шумни, страстни и знаещи фенове", обясни Себастиан Коу.

В десетата си година, откакто пое президентския пост, Коу каза още, че леката атлетика сега има чудесна платформа, върху която да гради след битките от ранните му години за реформиране на управителния орган и спорта, разтърсени от корупция и допинг.

"През първите четири години наистина предотвратихме преобръщането на болния кораб. Следващите четири бяха насочени към въвеждането на всички онези неща, които ни позволиха да имаме платформа, за която да говорим, както и да организираме различен тип световни първенства. Не всички ще бъдат доволни от всичко, което правим, но не е нужно да се тревожа за това още дълго", завърши той.

Свързани статии:

Гледайте по БНТ 3 и световното първенство по лека атлетика
Гледайте по БНТ 3 и световното първенство по лека атлетика
Шампионатът на планетата е в Токио, а преките предавания по БНТ 3...
Чете се за: 02:55 мин.
#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г. #Себастиан Коу

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
2
Ивет Лалова и нейните пет участия на Олимпийски игри
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
3
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
4
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под "Среден 3" на матурите по български език
5
Неграмотни: Зрелостниците в над 200 училища в страната с под...
Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени
6
Завинаги на 12: Сияна - тишина, а след нея само спомени

Най-четени

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
2
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
4
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Лека атлетика

Световно първенство по лека атлетика 2025: Ша'Кари Ричардсън търси изкупление в Токио
Световно първенство по лека атлетика 2025: Ша'Кари Ричардсън търси изкупление в Токио
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" завършва със световните шампионати по лека атлетика и борба Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" завършва със световните шампионати по лека атлетика и борба
Чете се за: 01:57 мин.
Гледайте по БНТ 3 и световното първенство по лека атлетика Гледайте по БНТ 3 и световното първенство по лека атлетика
Чете се за: 02:55 мин.
Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти Юсейн Болт - най-бързият човек в света, който покори Олимп осем пъти
5854
Чете се за: 03:17 мин.
Юсейн Болт смята, че би бягал 100 м за 9.42 секунди с днешните "супер шпайкове" Юсейн Болт смята, че би бягал 100 м за 9.42 секунди с днешните "супер шпайкове"
Чете се за: 02:12 мин.
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
5670
Чете се за: 05:10 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета "Желязков"
НА ЖИВО: Внасят вот на недоверие номер 5 към кабинета...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства (СНИМКИ И ВИДЕО) Пожарът в Природен парк „Рилски манастир“ се разраства (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Нашествие на мечки в населени места - каква е причината? Нашествие на мечки в населени места - каква е причината?
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
В навечерието на 15 септември: Дъжд или слънце ще съпроводи учениците?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Емил Кошлуков към СЕМ: Спрете фарса
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Албания назначава министър с изкуствен интелект
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Стрелецът, убил американския инфлуенсър Чарли Кърк, е заснет от...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ