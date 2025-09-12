Себастиан Коу определи генетичните тестове като ключов елемент за защита на интегритета на състезанията при жените

Президентът на Световната атлетика Себастиан Коу заяви, че ръководният орган е на "достъпно разстояние" от целта си всички жени-атлети да преминат генетични тестове преди началото на световното първенство по лека атлетика.

БНТ 3 ще излъчи шампионата от 13 до 21 септември.

Еднократният тест, провеждан чрез тампон от бузата или кръвен тест, беше въведен като изискване за състезанията в женската категория през март след среща на Световния съвет по лека атлетика.

Коу призна, че е имало предизвикателства и поясни, че целта е била жените-участнички да бъдат тествани преди световния шампионат, но не е задължително тестовете да бъдат валидирани.

"Имаше предизвикателства, но почти сме изпълнили целта и аз съм наистина доволен, че се съгласихме да го направим", каза той, цитиран от агенция "Ройтерс".

Тестовете заместват предишните правила, според които спортисти с разлики в сексуалното развитие можеха да се състезават, стига изкуствено да намаляват нивата си на тестостерон.

Най-известната спортистка с подобри характеристики е бегачката на средни разстояния Кастер Семеня. Атлетката, която спечели два олимпийски златни медала, преди Световната атлетика да въведе правила, ограничаващи участието ѝ при жените, смята, че е жертва на дискриминация. 34-годишната в момента южноафриканка наскоро спечели дело в Европейския съд относно правото си да обжалва правилата на Световната атлетика в швейцарски трибунал.

Себастиан Коу определи тестовете като ключов елемент за защита на интегритета на състезанията при жените.

Той добави, че не е запознат със спортисти, които са били изключени от участие на световното първенство.

"Не знам отговора на този въпрос, нито би трябвало, това наистина е тема между нашите медицински делегати и всеки отделен спортист, при който е имало нужда от допълнително проучване след този тест", каза Коу.

Президентът на Световната атлетика коментира още, че има истинска "емоционална връзка" с домакина на шампионата в Токио, след като през 2021 година Олимпийските игри бяха проведени без никакви фенове.

Сега стадионът ще бъде изпълнен близо до капацитета си от 50 000 души за всяка от деветте вечери, с почти 500 000 продадени билета и 2000 спортисти от 200 държави, които ще участват.

"Това е най-голямото световно спортно събитие на годината с известна разлика... с нов стадион, специално ремонтиран за лека атлетика, пълен с шумни, страстни и знаещи фенове", обясни Себастиан Коу.

В десетата си година, откакто пое президентския пост, Коу каза още, че леката атлетика сега има чудесна платформа, върху която да гради след битките от ранните му години за реформиране на управителния орган и спорта, разтърсени от корупция и допинг.

"През първите четири години наистина предотвратихме преобръщането на болния кораб. Следващите четири бяха насочени към въвеждането на всички онези неща, които ни позволиха да имаме платформа, за която да говорим, както и да организираме различен тип световни първенства. Не всички ще бъдат доволни от всичко, което правим, но не е нужно да се тревожа за това още дълго", завърши той.