Седем медала за България на турнир по бадминтон за юноши и девойки до 17 г. в Загреб

Българските състезатели спечелиха седем медала (четири сребърни и три бронзови) на международния турнир по бадминтон за юноши и девойки до 17 години в Загреб (Хърватия).

На финала на смесени двойки номер 1 Георги Рупцов и Елена Попиванова загубиха от вторите поставени Алекса Радованович и Теодора Латаш (Сърбия) с 19:21, 16:21, а на двойки девойки номер 1 Елена Попиванова и Виктория Попова отстъпиха пред третите в схемата Ирмак Емишен и Ягмур Емишен (Турция) с 14:21, 11:21. Така българите завоюваха сребърни отличия.

На трето място се класира Георги Рупцов на единично юноши и на двойки заедно със Стилиян Нановски.