Селекционерът на Индонезия по футбол Джон Хердман очаква труден мач срещу България

Новият селекционер Джон Хердман иска индонезийския национален отбор да има най-добрата защита в Азия. Англичанинът дебютира в петък с убедителното 4:0 над Сейнт Китс и Невис.

В понеделник от 16:00 часа българско време играчите му ще спорят с България за първото място на турнира FIFA Series 2026, а срещата ще бъде излъчена на живо по БНТ 3.

Българите стартираха турнира с 10:2 над скромния състав на Соломоновите острови, а някои от медиите в Индонезия бяха прекалено експресивни за резултата, наричайки го „клане“.

„Поставихме си цел преди началото на мача да отбележим най-малко четири гола и да не допуснем нито един“, каза Джон Хердман след успеха над карибската страна.

„Още преди турнира казах, че ще ротираме състава. Искахме да дадем много възможности на играчите, които участваха в тренировките, и мисля, че те се справиха много професионално“, каза още треньорът.

Два пъти се разписа Бекъм Путра, а по eдно попадение добавиха Оле Ромени и Мауро Зейлстра.

Джон Хердман смята, че мачът срещу България ще бъде труден за целия отбор на Индонезия и намекна за промени в стартовия състав.

„Така че, доволен съм от показаното в първия мач, но това е само началото. Мисля, че имаме дълъг път пред себе си и ни предстои труден мач срещу България“, каза Джон Хердман.

„Успяхме да ротираме доста играчи, така че очакваме с нетърпение финала на FIFA Series в понеделник“, обясни той.