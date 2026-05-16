Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA...
Невероятен успех: DARA е големият победител в 70-ото издание на "Евровизия"

Семейство Корлеоне ще се завърне в нов роман от поредицата „Кръстникът“ през 2027 г.

Десетилетия след последния филм от поредицата „Кръстникът“ и повече от 10 години след последния роман, историята на престъпното семейство Корлеоне ще бъде продължена с нова книга, разказана за първи път от женска гледна точка, пише Асошиейтед прес.

Издателство Penguin Random House съобщи, че е придобило правата за нов роман от вселената на „Кръстникът“, одобрен от наследниците на Марио Пузо и написан от авторката на бестселъри Адриана Триджиани. Книгата, озаглавена „Кони“, е планирана за публикуване през есента на 2027 г.

Романът ще се съсредоточи върху образа на Кони Корлеоне - един от членовете на фамилията Корлеоне, изиграна на екран от Талия Шайър в трите филма от сагата. Шайър е сестра на режисьора Франсис Форд Копола.

„Кони“ е третият роман от поредицата, одобрен от наследниците на Пузо, и първият, написан от жена.

„Това е роман за жена, която се опитва да намери собствен път в свят, в който другите вече са решили коя е тя и как трябва да бъде възприемана“, посочи Триджиани. „Хората подценяваха Дон Вито Корлеоне и Майкъл Корлеоне на свой риск. Същото ще важи и за Кони Корлеоне.“

Филмовите права върху „Кръстникът“ остават собственост на „Парамаунт Пикчърс“. Засега не се съобщават подробности за евентуална екранизация.

Марио Пузо, чийто роман „Кръстникът“ от 1969 г. става основа за едноименния филм, почина през 1999 г. След смъртта му наследниците му влизат в спор с „Парамаунт“ относно правата върху персонажите от фамилията Корлеоне. През 2012 г. студиото се опита да блокира публикуването на романа „Семейство Корлеоне“ на Ед Фалко. Впоследствие двете страни постигнаха споразумение, което позволява на наследниците на Пузо да продължат да разработват книжни проекти, докато филмовите права остават за „Парамаунт“.

Последният филм от оригиналната трилогия - „Кръстникът III“, излезе през 1990 г. В централната роля на Майкъл Корлеоне и в трите филма участва Ал Пачино. Сред останалите звезди в поредицата са Марлон Брандо, Робърт де Ниро, Робърт Дювал и Даян Кийтън, припомня Асошиейтед прес.

#Кръстникът #семейство Корлеоне

