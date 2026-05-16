Комикът Конан О'Брайън ще води наградите „Оскар“ и през 2027 г.

Комедийният актьор Конан О'Брайън ще бъде водещ на церемонията на наградите „Оскар“ и през 2027 г. за трети пореден път, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от телевизия Ей Би Си. Бившият водещ на късно вечерно токшоу събра положителни отзиви и помогна за повишаването на зрителския интерес към наградите „Оскар" след рекордно ниския интерес към провеждането на церемонията в периода на пандемията от ковид, отбелязва Ройтерс.

Телевизионното излъчване на наградите „Оскар“ отбеляза петгодишен връх по гледаемост през 2025 г., привличайки 19,7 милиона зрители, когато О'Брайън беше водещ за първи път. Според данни за рейтингите от „Нилсен" обаче тази година, когато комикът отново бе водещ на наградите „Оскар", аудиторията е спаднала до 17,9 милиона, допълва Ройтерс.

Гледаемостта на церемониите по връчване на наградите „Оскар“ спада от години, тъй като телевизионната аудитория се пренасочи към стрийминг платформи и социални медии, отбелязва Ройтерс. Церемонията за връчването на призовете достигна най-ниската си точка през 2021 г. с приблизително 9,5 милиона зрители, припомня агенцията.

63-годишният Конан О'Брайън, носител на награда „Еми“, е популярен като водещ на вечерните токшоута Late Night with Conan O'Brien, The Tonight Show with Conan O'Brien и Conan. В момента той води туристическото шоу Conan O'Brien Must Go и подкаста Conan O'Brien Needs a Friend.