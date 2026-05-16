БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Невероятен успех: DARA е големият победител в 70-ото издание на "Евровизия"

Комикът Конан О'Брайън ще води наградите „Оскар“ и през 2027 г.

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Още
Запази
комикът конан 39брайън води трети път церемонията връчването наградите bdquoоскарldquo 2027
Слушай новината

Комедийният актьор Конан О'Брайън ще бъде водещ на церемонията на наградите „Оскар“ и през 2027 г. за трети пореден път, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от телевизия Ей Би Си. Бившият водещ на късно вечерно токшоу събра положителни отзиви и помогна за повишаването на зрителския интерес към наградите „Оскар" след рекордно ниския интерес към провеждането на церемонията в периода на пандемията от ковид, отбелязва Ройтерс.

Телевизионното излъчване на наградите „Оскар“ отбеляза петгодишен връх по гледаемост през 2025 г., привличайки 19,7 милиона зрители, когато О'Брайън беше водещ за първи път. Според данни за рейтингите от „Нилсен" обаче тази година, когато комикът отново бе водещ на наградите „Оскар", аудиторията е спаднала до 17,9 милиона, допълва Ройтерс.

Гледаемостта на церемониите по връчване на наградите „Оскар“ спада от години, тъй като телевизионната аудитория се пренасочи към стрийминг платформи и социални медии, отбелязва Ройтерс. Церемонията за връчването на призовете достигна най-ниската си точка през 2021 г. с приблизително 9,5 милиона зрители, припомня агенцията.

63-годишният Конан О'Брайън, носител на награда „Еми“, е популярен като водещ на вечерните токшоута Late Night with Conan O'Brien, The Tonight Show with Conan O'Brien и Conan. В момента той води туристическото шоу Conan O'Brien Must Go и подкаста Conan O'Brien Needs a Friend.

# Конан О'Брайън #връчване на Оскарите #наградите Оскар

Последвайте ни

ТОП 24

Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
1
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
2
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори чрез специално мобилно приложение
3
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори...
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
4
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“
5
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на...
Да изчезнеш за 45 секунди: Работата на сценичните работници на "Евровизия"
6
Да изчезнеш за 45 секунди: Работата на сценичните работници на...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
2
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Втора етапна победа за Пол Мание
3
Втора етапна победа за Пол Мание
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
4
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
5
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Любопитно

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
Семейство Корлеоне ще се завърне в нов роман от поредицата „Кръстникът“ през 2027 г. Семейство Корлеоне ще се завърне в нов роман от поредицата „Кръстникът“ през 2027 г.
Чете се за: 02:45 мин.
Джон Траволта изненадващо получи почетната награда „Златна палма“ за цялостно творчество в Кан Джон Траволта изненадващо получи почетната награда „Златна палма“ за цялостно творчество в Кан
Чете се за: 00:52 мин.
Продадоха синьо-зелен диамант за над 17 млн. долара на търг в Женева Продадоха синьо-зелен диамант за над 17 млн. долара на търг в Женева
Чете се за: 01:25 мин.
Как "Бангаранга" свърза България и Ямайка? Как "Бангаранга" свърза България и Ямайка?
5429
Чете се за: 02:30 мин.
DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева
7575
Чете се за: 04:12 мин.

Водещи новини

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
Чете се за: 04:50 мин.
Общество
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“ DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
Чете се за: 12:15 мин.
У нас
DARA взриви сцената на "Евровизия 2026" с "Bangaranga" (СНИМКИ) DARA взриви сцената на "Евровизия 2026" с "Bangaranga" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:17 мин.
Галерия
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година! Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Свлачища като по учебник. Неизбежна природна стихия или поредица от...
Чете се за: 15:45 мин.
Общество
Потвърден е случай на хантавирус в Румъния, град Арад
Чете се за: 01:07 мин.
По света
След визитата в Китай: Тръмп предупреди Тайван да не обявява...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Международната агенция Standard and Poor’s повиши рейтинга на...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ