Следващите награди "Оскар" ще бъдат връчени на 14 март 2027 г.

Академията за кинематографично изкуство и наука в САЩ обяви датите, на които ще се състоят 99-ата и 100-ата церемония за връчване на наградите „Оскар", предаде Асошиейтед прес.

През 2027 г. отличията ще бъдат връчени на 14 март, а юбилейната стотна церемония ще е на 5 март 2028 г. Тогава за последен път шоуто ще бъде излъчено в ефира на телевизионния канал Ей Би Си, както и ще се състои в традиционния театър „Долби" в Холивуд, припомня АП.

От 2029 г. церемонията за наградите „Оскар" ще бъде излъчвана в YouTube. Академията за кинематографично изкуство и наука наскоро обяви, че събитието ще се провежда и на ново място - в театъра „Пийкок" в центъра на Лос Анджелис.